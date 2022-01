Θεσσαλονίκη

Φωτιά στα Διαβατά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στον οικισμό Αγίας Σοφίας.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι των Θεοφανείων στον οικισμό Αγίας Σοφίας, στην περιοχή Διαβατά της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του οικισμού και πιο συγκεκριμένα σε σκουπίδια.

Επί τόπου έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες που έθεσαν άμεσα τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο.