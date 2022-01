Λασιθίου

Κρήτη - Τροχαίο: Θρήνος για την 22χρονη μητέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικές στιγμές στην Κρήτη. Βαπτίζουν τα δύο παιδιά της 22χρονης λίγο πριν την κηδεία της.



Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας μητέρας δύο παιδιών σε τροχαίο στην Κρήτη. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης στις Κουρούνες Λασιθίου, όπου και ζούσε η άτυχη 22χρονη.

Όπως έγινε γνωστό, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε η γυναίκα κινούνταν στην ευθεία του δημοτικού δρόμου από Κουρούνες προς Νεάπολη, όταν για αγνώστους λόγους εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε βράχια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της 22χρονης, πιθανότατα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η τροχαία Αγίου Νικολάου. Στη συγκεκριμένη περιοχή ο δρόμος είναι ολισθηρός, ενώ έχουν καταγράφει αρκετά ατυχήματα φέτος. Ωστόσο το σημείο του δυστυχήματος, που είναι μια ευθεία προκαλεί προβληματισμό στην τροχαία Αγίου Νικολάου, πως η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι αβάπτιστα και ο τραγικός σύζυγός της 22χρονης αποφάσισε να γίνει η βάπτισή τους, ώστε στη συνέχεια να κηδευτεί και η μητέρα τους.

Φωτογρραφίες: ertnews.gr, fonien.gr

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo: Η πρώτη δίκη στην Ελλάδα - Τι λέει η καταγγέλλουσα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Κολωνός: Ξυλοδαρμός οπαδού σε ενέδρα από 30 άτομα