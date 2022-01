Ηράκλειο

Ηράκλειο – Αρνητές γονείς: Από τους 23 μαθητές μόνο δύο επέστρεψαν στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός μαθητικής διαδικασίας εξακολουθούν να παραμένουν 21 παιδιά λόγω των αρνητών – γονέων τους.

Εκτός εκπαίδευσης παραμένουν 21 μαθητές στο Ηράκλειο λόγω των αρνητών γονέων τους.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό CRETA σημείωσε πως είναι άγνωστο αν οι γονείς περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα, ωστόσο δόθηκε ένα περιθώριο λίγων ημερών, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία.

«Χθες ζήτησα να μας κοινοποιήσουν τι έγινε με τα παιδιά και συγκεντρώσαμε στοιχεία, ώστε τη Δευτέρα να ενημερώσουμε το γραφείο του εισαγγελέα. Σε σύνολο 23 παιδιών, τα 21 εξακολουθούν μέχρι τώρα να μη φοιτούν. Εμείς θα διαβιβάσουμε την αλληλογραφία και τα έγγραφα και ο εισαγγελέας θα κάνει όσα προβλέπονται για να μην καταστρατηγείται το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Μπελαδάκης σημείωσε πως ο νομός Ηρακλείου έχει 27.500 μαθητές. «Οι 21 μαθητές είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό αλλά και ένας μαθητής να ήταν, είναι σημαντικό για εμάς, να μην το αφήσουμε πίσω. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε».

Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Μπελαδάκης και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Καραγιαννίδης συναντήθηκαν με τον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Πηγή: creta24

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Καμιά παράταση στο πρόστιμο των 100 ευρώ

Ειρινικός: Τσουνάμι “χτυπά” τα νησιά μετά την έκρηξη ηφαιστείου (βίντεο)

Τροχαίο με Ferrari – Κούγιας: Ο Μονογυιός, η αντιδικία με την πρώην σύντροφό του και η τραγική συγκυρία