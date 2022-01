Εύβοια

Εύβοια: Συνελήφθη 33χρονη που έλουσε με οινόπνευμα 68χρονο

"Ναι πήγα και τον έκαψα" παραδέχθιηκε στους αστυνομικούς. Του είχε πάρει πάνω 10.000 ευρώ.

Στα χέρια των αστυνομικών είναι η 33χρονη που είχε επιτεθεί με οινόπνευμα και φωτιά στον 68χρόνο, στο Αχλάδι Εύβοιας, τη δεύτερη ημέρα του νέου χρόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Χαλκίδας ενώ το πρωί της Τρίτης 18/01 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Η νεαρή γυναίκα, πήγε στο σπίτι του θύματος, το απόγευμα της 2ας Ιανουαρίου 2022 και τον έλουσε με οινόπνευμα με σκοπό να τον κάψει ζωντανό ενώ αμέσως μετά έφυγε από το σπίτι, παρατώντας τον μόνο του και αβοήθητο.

Τελικά δεν τα κατάφερε ο 68χρονος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (16/1).

“Ναι πήγα και τον έκαψα”

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χρήστρια ναρκωτικών, ενώ έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές. Παραδέχθηκε στους αστυνομικούς του ΑΤ Λίμνης ότι όντως πήγε στο σπίτι να τον κάψει και τον παράτησε χωρίς να τον βοηθήσει.

Του είχε πάρει πάνω από 10000 ευρώ

Η 32χρονη φαίνεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που έβαζε στόχο την εν λόγω άνδρα, αφού στο παρελθόν του είχε αφαιρέσει πάνω από 10.000 ευρώ.

