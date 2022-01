Κως - Τροχαίο δυστύχημα: Πότε θα κηδευτούν οι νεαροί μαθητές

Δωδεκανήσα

Βαρύ το πένθος στην Κω από τον τραγτικό χαμό των δύο μαθητών ΕΠΑΛ. Η κατάσταση της υγείας του τρίτου επιβάτη του μοιραίο οχήματος.

Συγκλονισμένη είναι ακόμη η τοπική κοινωνία της Κω από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε δύο νεαρούς μαθητές το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο όχημα επέβαιναν τρεις νέοι, οι οποίοι στην επιστροφή τους από βόλτα στην Κω, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του τρίτου επιβάτη που ήταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι κηδείες των δύο νέων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ο 18χρονος Μανόλης, θα κηδευτεί τη Δευτέρα, στη 1 στους Αγίους Πάντες και ο 17χρονος Μάξιμος, την Τρίτη, στη 1 στο νέο κοιμητήριο.

Οι δύο άτυχοι νέοι ήταν ιδιαίτερα συμπαθείς στην τοπική κοινότητα.

