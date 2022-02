Θεσσαλονίκη

Αποτεφρωτήριο σε νεκροταφείο ζώων

Έτοιμο το μοναδικό νεκροταφείο ζώων στην Θεσσαλονίκη.

Ένα αποτεφρωτήριο μικρών ζώων πρόκειται να εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στον χώρο όπου λειτουργεί από το 2009 το μοναδικό νεκροταφείο ζώων στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να καλύψει ακόμη περισσότερο την ανάγκη των ανθρώπων που «χάνουν» τα κατοικίδιά τους και σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν, αφού σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην ταφή και την καύση.

«Θα είναι ένα αποτεφρωτήριο χαμηλής δυναμικότητας, που σημαίνει ότι θα γίνεται καύση μικρόσωμων ζώων. Έρχεται από την Αγγλία σε περίπου δύο εβδομάδες από τώρα, ενώ παράλληλα αναμένω να λάβω στα χέρια μου και την τελική αδειοδότηση», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κτηνίατρος Βασίλης Ψυχογιός.

Ο ίδιος, θέλοντας να εξυπηρετήσει τους πελάτες της κλινικής του πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια, άρχισε να αναζητά λύσεις για το πρόβλημα της ταφής των ζώων που έφευγαν από τη ζωή. «Η νομοθεσία επιτρέπει την ταφή ζώου μόνο σε ιδιωτικό χώρο. Είναι λογικό πως στην περιοχή μας, όπου οι περισσότεροι ζουν σε διαμερίσματα, δεν διαθέτουν κάποιο χωράφι και το να καταφύγει κάποιος -για παράδειγμα- στο Σέιχ Σου για να θάψει τον σκύλο του. Είναι και παράνομο και πιθανό να το ξεθάψει κάποιο άγριο ζώο, όπως αλεπού», εξηγεί ο κ. Ψυχογιός.

Έτσι άρχισε την έρευνα και το 2005 βρήκε μια έκταση στην Κάτω Περιστερά, λίγο έξω από τα Βασιλικά του δήμου Θέρμης, όπου μετά από μία τετραετία νομικών ενεργειών και σχετικών αδειοδοτήσεων, κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το πρώτο νεκροταφείο ζώων στη Θεσσαλονίκη. «Καθώς ήταν κάτι πολύ καινούργιο για μένα και δεν ήξερα πώς να το οργανώσω, επισκέφτηκα ένα αντίστοιχο στο Αμβούργο της Γερμανίας στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που παρακολούθησα και πήρα ιδέες, για να τις υλοποιήσω εδώ», αναφέρει.

Ήδη, στα 15 χρόνια λειτουργίας του έχουν ταφεί περίπου 400 ζώα, που συνήθως είναι σκυλιά και γάτες, αλλά και κουνέλια ή ακόμη και παπαγαλάκια. «Στη διάρκεια της ταφής, αν επιθυμούν, είναι παρόντες οι ιδιοκτήτες του ζώου, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη φροντίδα του χώρου. Εκταφή γίνεται το νωρίτερο σε δύο χρόνια, ενώ το μέγιστο διάστημα παραμονής είναι τα πέντε έτη. Το κόστος για τη μικρότερη διάρκεια παραμονής ανέρχεται στα 150 ευρώ», επισημαίνει ο κ. Ψυχογιός.

Μετά την εκταφή όσοι θέλουν διατηρούν τα οστά, ενώ οι περισσότεροι ζητούν την καύση τους, όπου μέχρι τώρα γινόταν σε άλλο αδειοδοτημένο αποτεφρωτήριο, με το οποίο συνεργάζεται ο κ. Ψυχογιός. Το επόμενο διάστημα θα μπορούν να γίνονται όλες οι διαδικασίες στον ίδιο χώρο.

