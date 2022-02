Εύβοια

Ριτσώνα: καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη

Το περιστατικό φέρεται ναν κατήγγειλε στις αρχές ο πατέρας του κοριτσιού.

Ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης φαίνεται να συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, την καταγγελία έκανε ένας 39χρονος, πατέρας ενός 15χρονου κοριτσιού που δέχτηκε σεξουαλική επίθεση μέσα στη δομή.

Πιο συγκεκριμένα, στις15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας Αφγανός τράβηξε την 15χρονη από το χέρι, την έβαλε μέσα στο αυτοσχέδιο τζαμί της δομής φιλοξενίας και στη συνέχεια άρχισε να τη θωπεύει και να τη φιλάει στο στόμα.

Η κοπέλα, το είπε στον πατέρα της, ο οποίος το κατήγγειλε στην αστυνομία. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως δράστη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

