Πιερία

Κορονοϊός: Αδέλφια πέθαναν με διαφορά μίας εβδομάδας

Ανείπωτος ο θρήνος στο χωριό τους, για τα δύο αδέλφια που «έφυγαν από την ζωή» μέσα σε λίγες ημέρες.

Δύο αδέλφια από τον Αρωνά Πιερίας πέθαναν νικημένα από τον κορονοϊό με διαφορά μίας εβδομάδας.

Πρώτος έφυγε από τη ζωή ο 49χρονος Γιάννης, την περασμένη Κυριακή και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο 44χρονος Μιχάλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο αδέλφια που κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι δεν είχαν εμβολιαστεί κυρίως από φόβο για τις ενδεχόμενες παρενέργειες του εμβολίου, δεν ήταν όμως αρνητές.

Οι δύο άνδρες ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στην τοπική κοινωνία του χωριού τους το οποίο έχει πέσει σε βαρύ πένθος. Ανείπωτος ο πόνος και για την αδελφή τους που έχασε σε μία βδομάδα και τα δύο αδέρφια της.

Μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του Γιάννη ήταν αυτή που ανάρτησε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: olympusmera.gr

