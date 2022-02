Φθιώτιδα

Λαμία: Συνελήφθη για απόπειρα βιασμού της ξαδέρφης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Λαμίας. Τι είπε η 22χρονη κοπέλα

Ένα σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Λαμίας.

Ένας 36χρονος προσπάθησε με τη χρήση σωματικής βίας να βιάσει την 22χρονη ξαδέρφη του σύμφωνα με τα όσα και η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 36χρονος και η 22χρονη ήταν μόνοι τους. Ο πρώτος σύμφωνα και με τα όσα καταγγέλλει η 22χρονη γυναίκα προσπάθησε να της αφαιρέσει το εσώρουχο προκειμένου να προχωρήσει περαιτέρω με τη χρήση σωματικής βίας.

Η 22χρονη ξαδέλφη του κατάφερε να αντισταθεί και τράπηκε σε φυγή πηγαίνοντας κατευθείαν στο αστυνομικό μέγαρο Φθιώτιδας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Άμεσα με ενέργειες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Λαμίας οι άνδρες της ΕΛΑΣ βρέθηκαν στο σπίτι του 36χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 36χρονος άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού με τη χρήση σωματικής βίας.

πηγή: lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Δέχτηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έμπαινε σπίτι της

“Το Πρωινό” - Παναγιωτόπουλος: η πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά την δίκη (βίντεο)

Κορονοϊός: γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα; (βίντεο)