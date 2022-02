Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Καταγγελία φοιτήτριας για βιασμό από μπάρμαν

Μια σοβαρή καταγγελία βιασμού ερευνά τις τελευταίες ώρες το Τμήμα Ασφάλειας Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 19χρονη φοιτήτρια έχει καταγγείλει τον βιασμό της τα ξημερώματα της Παρασκευής από νεαρό μπάρμαν, σε αποθήκη μαγαζιού.

Η νεαρή γυναίκα έχει εξεταστεί και από ιατροδικαστή.

Από την πλευρά του ο 21χρονος, ο οποίος συνελήφθη, αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συναίνεση της 19χρονης, με την οποία έμεινε περίπου 20 λεπτά στο χώρο.

Ωστόσο, ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία και ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Κοζάνης, ο οποίος τον παρέπεμψε τη Δευτέρα σε ανακριτή, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη.

