Κάρπαθος: συγκλονίζει η αυτοκτονία πατέρα για το “ροζ βίντεο” του γιού του

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο θείος του 34χρονου που “πρωταγωνιστεί” στο βίντεο, που στάθηκε αφορμή για να βάλει τέλος στην ζωή του ο πατέρας του.

Με κυνηγετικό όπλο, σε ένα εξοχικό σπίτι που διατηρεί στην Κάρπαθο, έβαλε τέλος στην ζωή του ο 60χρονος, που όπως λένε και άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του δεν μπόρεσε να αντέξει την κοινωνική χλεύη και τις αντιδράσεις μετά από το ένα «ροζ βίντεο» με τον γιό του σε ομοφυλοφιλικές ερωτικές περιπτύξεις.

Η αυτοκτονία έχει προκαλέσει θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο Πανελλήνιο, αλλά και κύμα οργής σε βάρος εκείνων που φέρεται ότι διέρρευσαν στοιχεία από το ερωτικό βίντεο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από τις διωκτικές Αρχές του νησιού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας, όπως αναφέρουν ΜΜΕ των Δωδεκανήσων!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», θείος του 34χρονου γιού του αυτόχειρα, είπε, μεταξύ άλλων, πως ο άνθρωπος που έβαλε τέλος στην ζωή του, καθώς δεν άντεχε άλλο τα σχόλια της τοπικής κοινωνίας και όσα ακολούθησαν την προβολή και διάδοση του ροζ βίντεο του γιού του, περιγράφοντας πως «δεν ήταν τόσο εξελιγμένος, ήταν έτσι βαρύς τύπος, κλειστός χαρακτήρας».

Ακόμη, περιγράφει ποιος είναι ο άνθρωπος που «πρωταγωνιστεί» με τον γιό του αυτόχειρα στο επίμαχο «ροζ βίντεο», ο οποίος όπως υποστηρίζει είναι γνωστός σε όλο το νησί και ότι προέβη στην διάδοση του βίντεο στην τοπική κοινωνία για να εκδικηθεί τον 34χρονο, καθώς είχαν μεταξύ τους διαφορές, λέγοντας πως «τα έσπασαν για μια μοιρασιά».

Παρακολουθήστε την συγκλονιστική δήλωση του θείου του 34χρονου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

