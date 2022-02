Καστοριά

Καστοριά: Μαθήτριες καταγγέλουν σεξουαλική παρενόχληση

Η Καστοριά παρακολουθεί την πορεία της αστυνομικής έρευνας, που ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες που έκαναν δύο ανήλικες μαθήτριες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθήτριες ήταν καθ’ οδόν για το φροντιστήριο, το οποίο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο, όταν ένας άνδρας ηλικίας 30 με 40 ετών τους “έκοψε” τον δρόμο με το αυτοκίνητοτό του, άνοιξε το παράθυρο και τις παρενόχλησε λεκτικά, με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Μάλιστα ζήτησε από την μια μαθήτρια φωτογραφίες της και τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου.

Αντιδρώντας με ψυχραιμία, η μία από τις δύο μαθήτριες φωτογράφισε με το κινητό της το αυτοκίνητο και την πινακίδα κυκλοφορίας του άνδρα και τηλεφώνησε στη μητέρα της, η οποία ενημέρωσε την Αστυνομία

. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι φωτογραφηθηκε από την κοπέλα, άρχισε να βρίζει και απομακρύνθηκε.

Οι μαθήτριες έφτασαν τρομαγμένες στο φροντιστήριο και ενημέρωσαν τους καθηγητές τους για το περιστατικό, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, για να ενημερωθούν ότι είχε γίνει ήδη προσαγωγή του υπόπτου.

Οι πληροφορίες του mpetskas.com αναφέρουν ότι, ο άνδρας δεν ήταν άγνωστος, καθώς και άλλοι μαθητές του φροντιστήριου ανέφεραν πως ο συγκεκριμένος είχε επιδείξει περίεργη συμπεριφορά και σε άλλες περιπτώσεις.

