Πήλιο: Έδειρε τη γυναίκα του γιατί δεν ήξερε που είναι τα κλειδιά του

Ο δράστης γύρισε μεθυσμένος, απειλώντας ότι θα σφάξει τη γυναίκα του και θα βάλει φωτιά στο σπίτι.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής και βίας, σημειώθηκε τη Κυριακή σε ορεινό χωριό του Πηλίου, με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο, που ενώ πήγε στο σπίτι πιωμένος, δεν μπορούσε να βρει τα κλειδιά του και όταν η γυναίκα του είπε ότι δεν ξέρει που είναι, την απείλησε ότι θα τη σφάξει και θα βάλει φωτιά στο σπίτι!

Ο άνδρας, που φέρεται να έχει εξάρτηση από το αλκοόλ και είναι οξύθυμος, σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του στην Αστυνομία, πήγε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι, ενώ είχε πιεί και με αφορμή το γεγονός ότι έψαχνε τα κλειδιά του και δεν τα έβρισκε, έβρισε τη σύζυγό του και την απείλησε ότι θα την σφάξει και θα βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Η γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και η ιατρική γνωμάτευση ήταν οίδημα στο πρόσωπο και εκδορές στο χέρι, ενώ στη συνέχεια έκανε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε και συνελήφθη προχθές Δευτέρα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε στην Αστυνομία ότι δεν ήθελε να χτυπήσει τη γυναίκα.

Χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με τις κατηγορίες της απειλής, εξύβρισης και πρόκλησης ελαφράς σωματικής βλάβης από πρόθεση, ωστόσο επειδή η παθούσα δεν παρουσιάστηκε για να καταθέσει, πήρε αναβολή για να δικαστεί την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μην πλησιάζει το σπίτι του και αφού δεσμεύτηκε να διανυκτερεύει στο σπίτι της αδελφής του.

