Κυκλάδες

Πάρος: Θρήνος για 18χρονη

Θλίψη σε όλο το νησί προκαλεί ο εξαιρετικά πρόωρος χαμός της κοπέλας. Συγκινεί ο αποχαιρετισμός από καθηγήτρια της.

(εικόνα αρχείου)

Απέραντη θλίψη σκόρπισε σε όλο το νησί της Πάρου, η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης κοπέλας.

“Έφυγε” πολύ νωρίς, μόλις η ζωή της ξεκινούσε. Πέρυσι τελείωσε το Λύκειο…φέτος τελείωσε η ζωή της σοκάροντας την τοπική κοινωνία του νησιού.

Η καθηγήτριά της, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, την αποχαιρετά με "Το βαλς των χαμένων ονείρων" του Μάνου Χατζηδάκι και με τα εξής συγκινητικά λόγια:

"Για την Ελένη που έφυγε τόσο νωρίς και δεν πρόλαβε να ζήσει. Είχε όνειρα πολλά για το μέλλον, πάλευε γι’ αυτά μέσα στην καραντίνα, μέσα στο θλιβερό δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Ήθελε τόσο πολύ να σπουδάσει, να βοηθήσει κι άλλα παιδιά με προβλήματα υγείας…

Η Ελένη έφυγε σήμερα, ήταν μόνο 18 χρονών… Δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν τη θλίψη…

Εμείς, οι δάσκαλοί της, όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τη συναντήσουμε στο σύντομο διάβα της ζωής της, θα κρατήσουμε στη μνήμη μας μια θύμηση ακριβή για κείνην. Καλό ταξίδι Ελένη μας…

Θερμά Συλλυπητήρια στη μητέρα της και στους δικούς της ανθρώπους!"

Πηγή: cydlades24.gr

