Πάτρα: Απόπειρα βιασμού στη μέση του δρόμου!

Η δραματική περιγραφή της 20χρονης κοπέλας. Ανάστατη η τοπική κοινωνία μετά την καταγγελία





Η 20χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς την απόπειρα βιασμού που έζησε στην Πάτρα. Όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο σε εκείνη άντρα, που επιχείρησε να της βγάλει τα ρούχα. Η κοπέλα σώθηκε επειδή όπως ανέφερε άρχισε να φωνάζει και ο δράστης φοβήθηκε.

Θύμα απόπειρας βιασμού έπεσε μια 20χρονη μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, το βράδυ της Τρίτης (08-03-2022) στην περιοχή της πλατείας Ανδρούτσου, στην Πάτρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστος άνδρας, νεαρής ηλικίας περίπου 25 ετών, ο οποίος της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με την 20χρονη, την άγγιξε στο μηρό και επιχείρησε να της βγάλει τα ρούχα, χωρίς όμως να τα καταφέρει καθώς η κοπέλα έβαλε τις φωνές και άρχισε να τρέχει. Η Αστυνομία αναζητά τα ίχνη του δράστη προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση κυρίως στις νεαρές κοπέλες – φοιτήτριες, οι οποίες κυκλοφορούν στην πόλη τις βραδινές ώρες.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πρόκειται για τον ίδιο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία φοιτήτριας στις 26 Φεβρουαρίου στις 06.00 το πρωί, στην περιοχή της πλατείας Πυροσβεστείου, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε νεαρές φοιτήτριες που περπατούσαν. Η νεαρή πήγε στην Αστυνομία, ενημέρωσε σχετικά για το συμβάν, χωρίς όμως να υποβάλει μήνυση, με αποτέλεσμα να μην σχηματιστεί δικογραφία.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει συγγενικό της πρόσωπο από τις κάμερες καταστημάτων της περιοχής έχουν αποτυπωθεί οι κινήσεις του δράστη. Η Αστυνομία μετά και το τελευταίο περιστατικό διενεργεί προανάκριση και αναζητά τα ίχνη όσων έχουν «αρρωστημένες ορέξεις» και σπέρνουν τον τρόμο και τον πανικό σε νεαρά κορίτσια στο κέντρο της Πάτρας.

