Θεσσαλονίκη: “Εξαφανίστηκε” μέσα στην ομίχλη (εικόνες)

Θολό ήταν από το πρωί το τοπίο στη Θεσσαλονίκη, που «σκεπάστηκε» με ομίχλη.

Πυκνή ομίχλη σκέπασε τη Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι η ομίχλη στην πόλη πέφτει συνήθως νωρίς το πρωί, ήταν πολλοί αυτοί που αιφνιδιάστηκαν καθώς έφυγαν από το σπίτι τους με καθαρό ουρανό και συνάντησαν στη διαδρομή ...θολό τοπίο.

Πρόκειται για τοπικές ομίχλες που ενισχύονται από τους νοτιοανατολικούς ανέμους από τη θάλασσα, την αυξημένη υγρασία αλλά και τη σκόνη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Σταθμού Μακεδονίας.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κοντά στο λιμάνι η ορατότητα δεν ξεπερνούσε τα 500 μέτρα. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» η ορατότητα κλιμακώθηκε από 1500 μέτρα έως 3 χιλιόμετρα, ενώ από τα νοτιοανατολικά περιοριζόταν στα 800 μέτρα. Οι τοπικές ομίχλες προβλέπεται να υποχωρήσουν τις επόμενες ώρες.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα .

