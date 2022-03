Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική παρενόχληση: Μαθήτρια κατήγγειλε τον καθηγητή της

Νέα αναβολή στην υπόθεση του καθηγητή που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Η καταγγελία της ανήλικης, τι ισχυρίζεται ο 67χρονος.

Σε τακτική δικάσιμο που ορίστηκε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί η δίκη του 67χρονου καθηγητή που είχε καταγγελθεί στα μέσα του μήνα από 17χρονη μαθήτρια Λυκείου για σεξουαλική παρενόχληση.

Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί σήμερα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την αυτόφωρη διαδικασία, αλλά το Δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της, επειδή η ανήλικη στην κατάθεση που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως δεν εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, κάτι που προβλέπεται δικονομικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι δικαστές αποφάσισαν να εξεταστεί εκ νέου, παρουσία αυτή τη φορά παιδοψυχολόγου, κάτι που αναμένεται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να καταθέσουν ως μάρτυρες και δύο εκπαιδευτικοί.

Η ανήλικη καταγγέλλουσα βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα του Πλημμελειοδικείου, συνοδευόμενη από νομικούς συμπαραστάτες που ζήτησαν η υπόθεση να εξεταστεί κεκλεισμένων των θυρών, αίτημα που έγινε δεκτό.

Υπενθυμίζεται, ότι η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του κατηγορούμενου καθηγητή (αφέθηκε ήδη ελεύθερος και βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια απέχοντας από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα) αφορά τις πράξεις της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της κατάχρησης ανηλίκου. Οι πράξεις αυτές μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει την καταγγέλλουσα δια ζώσης και πως την είχε μαθήτρια πέρσι όταν τα μαθήματα διεξάγονταν διαδικτυακά.

