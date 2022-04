Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: υπό έλεγχο η φωτιά

Σε επιφυλακή παρέμειναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβέστες τις δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν την Πέμπτη σε δασικές εκτάσεις στα χωριά Εξωχώρα και Ορθονιές στη Ζάκυνθο.

Οι πυροσβέστες, εκτός από την φωτιά, είχαν να αντιμετωπίσουν και τους θυελλώδεις ανέμους, που στην περιοχή φθάνουν τα 10 μποφόρ.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή από υδροφόρες.

Στο σημείο παρέμειναν όλο το βράδυ πυροσβεστικές δυνάμεις, για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.