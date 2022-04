Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την πυρκαγιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Διενεργείται έρευνα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση







Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Παπανικολάου για τη φονική πυρκαγιά, που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (6/4) και είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 6 Απριλίου και περί ώρα 08.50 πρωινή εκδηλώθηκε αιφνιδίως φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας της κλινικής COVID (Πέτρινο Κτίριο, 2ος όροφος) του Νοσοκομείου. Ενημερώθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη και το ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ Β. Ελλάδος. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με μεγάλη δύναμη και ειδικά οχήματα, και κατορθώθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο να τεθεί σε έλεγχο και να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Επίσης, μονάδες του ΕΚΑΒ – ΕΚΕΠΥ προσήλθαν στο Νοσοκομείο για την διαχείριση τυχόν επειγόντων περιστατικών, ενώ από την Αστυνομική Αρχή λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα τάξης.

Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση η αντίδραση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής COVID και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Κατορθώθηκε να διασφαλιστεί σε ελάχιστο χρόνο η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων στο χώρο της Κλινικής, και η μη περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Επίσης, πραγματοποιήθηκε απολύτως ασφαλής μεταφορά όλων των νοσηλευόμενων ασθενών της Κλινικής COVID σε άλλους χώρους νοσηλείας με κατάλληλες συνθήκες αναπνευστικής υποστήριξης.

Κατά τον αρχικό χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και πριν ακόμη καταφθάσει η Πυροσβεστική υπέστησαν εγκαύματα δύο νοσηλευόμενοι, οι οποίοι χάρη στην παρέμβαση ιατρών και νοσηλευτών απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Η κατάσταση του ενός εξ αυτών είναι βαρύτερη και εισήχθη στο χειρουργείο. Δυστυχώς, στον ίδιο θάλαμο νοσηλευόταν και τρίτος ασθενής, ο οποίος εξαιτίας των απολύτως επικίνδυνων συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί (υψηλό θερμικό φορτίο, πυκνός καπνός κ.λπ.) δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί και να διασωθεί από το προσωπικό του Νοσοκομείου, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κίνδυνος για τη ζωή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής COVID, οι οποίοι εξετάστηκαν στην Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ενώ εξ αυτών δύο νοσηλεύτριες παρέμειναν νοσηλευόμενες για προληπτικούς λόγους.

Διενεργείται έρευνα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου συντονίζονται οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργικότητα των χώρων της Κλινικής COVID και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου».

Στη Θεσσαλονίκη μετέβησαν εκτάκτως ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα Γκάγκα καθώς και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, ύστερα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε ένα άτομο.

Ειδήσεις σήμέρα:

Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε εξαρτήματα αυτοκινήτων (εικόνες)

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης