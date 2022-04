Χαλκιδική

Φωτιά στην Χαλκιδική: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Η φωτιά που καίει από τα ξημερώματα της Δευτέρας, έχει κάνει στάχτη πολλά στρέμματα με πεύκα, πουρνάρια και ελαιώνες.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε δασική περιοχή στη Μόλα Καλύβα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που επιχείρησε με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά τα αίτια της οποίας ερευνώνται, έκαψε εκτάσεις με πεύκα, πουρνάρια και ελαιώνες, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

