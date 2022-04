Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: 94χρονος οδηγός έπεσε σε τοίχο (εικόνες)

Ο υπερήλικας οδηγός διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λαμίας.

Ακόμη ένα τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχία, με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο χωριό Κάτω Σπαρτιά της ανατολικής Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 94χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε τοίχο καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες το αυτοκίνητο έπεσε με αρκετή ταχύτητα πάνω στον τοίχο με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί και να διακομιστεί αρχικά στο ΚΥ Στυλίδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας.

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός ή άλλο όχημα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

πηγή: lamiareport.gr

