Φθιώτιδα

Λαμία: Ανήλικοι ακινητοποίησαν και έκλεψαν ηλικιωμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενέδρα και ο εφιάλτης του παππού την ώρα που έμπαινε σπίτι του

Νέα ληστεία στη Λαμία με την έξαρση της εγκληματικότητας στην Ανθήλη και τις κοντινές περιοχές να προβληματίζει.

Αυτή τη φορά η ληστεία έγινε από δύο 16χρονους που έστησαν ολόκληρο σχέδιο για να χτυπήσουν το θύμα τους. Έναν 87χρονο παππού που ακινητοποιήθηκε την ώρα που έμπαινε σπίτι του. Οι ανήλικοι δράστες βούτηξαν τα χρήματα που είχε πάνω του και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος λίγο νωρίτερα, μέσα από το οποίο πήραν επιπλέον χρήματα.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας στη Λαμία, συνελήφθη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (18-03-2022), ένας ανήλικος Ρομά, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της ίδιας μέρας, σε συνεργασία με έναν ακόμη 16χρονο τσιγγάνο που αναζητείται από τους αστυνομικούς, λήστεψε 87χρονο την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του στην Ανθήλη.

Οι δύο νεαροί, είχαν στήσει καρτέρι στον παππού που επέστρεφε με το αγροτικό του στο σπίτι του και αφού τον ακινητοποίησαν του έκλεψαν χρηματικό ποσό. Ο ένας εκ των δύο δραστών «αγκάλιασε» τον παππού ακινητοποιώντας τον και ο έτερος του έκλεψε από την τσέπη του παντελονιού του το ποσό των 800 ευρώ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά τη διαφυγή τους, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και από το εσωτερικό του σταθμευμένου οχήματος του ηλικιωμένου, πριν εξαφανιστούν.

O συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Έλσα Παπαδημητρίου: Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Κορονοϊός: 19705 νέα κρούσματα το Σάββατο

Φωτιά στη Σύρο (εικόνες)