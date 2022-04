Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Κρεμάστηκε το βαγί στα καμπαναριά των εκκλησιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από που προέρχεται το ξεχωριστό έθιμο του νησιού και τι συμβολίζει





Το Μεγαλοβδόμαδο στο νησί ξεκίνησε σήμερα Σάββατο του Λαζάρου, όταν στις 11 το πρωί οι καμπάνες των εκκλησιών χτύπησαν πανηγυρικά και νεωκόροι κρέμασαν το “βαγί” σ’ όλα τα καμπαναριά της πόλης και των χωριών.

Το βαγί στη Ζάκυνθο δεν είναι η γνωστή δάφνη που μοιράζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη μέρα, αλλά τα φρέσκα κιτρινωπά φύλλα του φοίνικα, που μ’ αυτά πλέκουν σταυρούς, “βαγιοφόρες”, ήλιους, αλογάκια κ.α. και στολίζουν τις εκκλησίες για τη γιορτή.

Τα μοναδικά έθιμα του νησιού σε σχέση με το Μεγαλοβδόμαδο επιβάλλουν ιδιαίτερο στολισμό των Ναών μας την Κυριακή των Βαΐων.

Η Βαγιοφόρα Την Κυριακή των Βαϊων, μετά την Θεία Λειτουργία, στις στολισμένες με βαγιά εκκλησίες, μοιράζουν το βαγί ως ευλογία και οι πιστοί το τοποθετούν στις εικόνες.

πηγή: zantetimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή