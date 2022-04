Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι μετά από βραχυκύκλωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:55 το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (24.04.2022), κάποιος πρόσεξε ότι έβγαιναν καπνοί από υπόγειο διαμέρισμα.



Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συναγερμός σε πυροσβεστική, αστυνομία αλλά και ΔΕΗ.

Οι πυροσβέστες ανακάλυψαν ότι η φωτιά προερχόταν από τον πίνακα του ηλεκτρικού ρεύματος και ειδοποίησαν τους τεχνικούς της ΔΕΗ να κόψουν την παροχή πριν οποιαδήποτε προσπάθεια κατάσβεσης.

Άμεσα οι σειρήνες της πυροσβεστικής ήχησαν εκκωφαντικά με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες από τον Α’ Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου να σπεύδουν στο σημείο.

Τελικά, οι πυκνοί καπνοί σταμάτησαν και πιθανολογείται ότι επρόκειτο για κάποια βλάβη ή βραχυκύκλωμα στα καλώδια της ΔΕΗ.

