Θεσσαλονίκη: Έκαναν “γυαλιά – καρφιά” δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Εικόνες ντροπής σε δημοτικό σχολείο. Άγνωστοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Το 3ο δημοτικό σχολείο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έγινε στόχος βανδαλισμού, καθώς άγνωστοι μπήκαν μέσα το βράδυ της Πέμπτης (28/4) και έσπασαν ό,τι βρήκαν.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Δήμος Θέρμης, οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό μιας αίθουσας (θρανία, γραφείο δασκάλου), την πόρτα και τα τζάμια, ενώ σκόρπισαν χαρτιά στην αυλή.

Μάλιστα, η αντιδημαρχία Παιδείας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημίες προκειμένου το σχολείο να είναι πανέτοιμο να λειτουργήσει την Τρίτη 3 Μαΐου, ενώ υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων.

