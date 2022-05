Καβάλα

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Στραγγάλισε μητέρα δύο παιδιών

Ο σύζυγος της και δράστης της δολοφονίας, επιχείρησε να βάλει τέλος στην ζωή του.

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καβάλα και συγκεκριμένα στις Πηγές του Δήμου Νέστου με έναν 50χρονο να στραγγαλίζει τη σύζυγό του και μετά να καλεί την αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το kavalapost.gr, ο άνδρας περίπου 50 ετών σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη σύζυγό του, που ήταν κατά πολύ νεότερη του.

Αμέσως μετά αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο φαίνεται πως δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει με αποτέλεσμα να καλέσει την αστυνομία και να ομολογήσει το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε δύο ανήλικα παιδιά και αντιμετώπιζε προβλήματα.

Το τραγικό συμβάν ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

