Εύβοια - Τροχαίο: Σκοτώθηκε στον δρόμο για το σπίτι του (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 63χρονος, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Τον έψαχναν οι δικοί του και κάλεσαν την αστυνομία.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Λεπούρων - Καρύστου κοντά στην Κοινότητα Ζάρακες Ευβοίας.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος με κατεύθυνση προς Κάρυστο, εξετράπη της πορείας του και έφυγε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο αγρό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Οι δικοί του άνθρωποι όταν είδαν ότι δεν ερχόταν, ανησύχησαν και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις, ειδοποιώντας λίγο μετά τα μεσάνυχτα και την αστυνομία. Είκοσι λεπτά μετά τη 1:00’ οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο του 63χρονου και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το ΠΚ Αλιβερίου, βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα και τον παρέδωσαν χωρίς να έχει τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο ΚΥ Αλιβερίου. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Από το ΑΤ Αλιβερίου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Φωτογραφίες: eviathema.gr

