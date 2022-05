Χανιά

Χανιά: "χειροπέδες" για τον θάνατο του άστεγου

Μετά από διαπληκτισμό, ο φερόμενος ως δράστης, τον σκότωσε και τον έκαψε.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, σχετικά με τη δολοφονία ενός άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, για την υπόθεση αυτή συνελήφθη και κατηγορείται ένας 27χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό. Εις βάρος του υπάρχουν και κατηγορίες για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 27χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον 53χρονο κατά τη διάρκεια μεταξύ τους διένεξης και στη συνέχεια προκάλεσε την πυρκαγιά στην εν λόγω εγκαταλελειμμένη οικία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

