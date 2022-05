Φθιώτιδα

Τυφλός σκύλος βρέθηκε αλυσοδεμένος στη Φθιώτιδα

Εξοργιστικά είναι τα όσα πέρασε ένα σκυλί στον Καραβόμυλο στη Φθιώτιδα, το οποίο μάλιστα είναι και τυφλό.

Στη Φθιώτιδα βρέθηκε σκύλος σκελετωμένος και βασανισμένος, που ήταν αλυσοδεμένος για χρόνια.



Άγνωστοι αλυσόδεσαν το σκυλάκι χωρίς καμία φροντίδα

Μετά από καταγγελία στην αστυνομία ο σκύλος διασώθηκε από φιλοζωική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος σε κεντρικό σημείο του Καραβόμυλου και κανείς από όλους αυτούς που τον έβλεπαν καθημερινά, εκτός από έναν ο οποίος ενημέρωσε, δεν ενδιαφέρθηκε τόσα χρόνια για το μαρτύριο που ζούσε.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η Ομάδα κατά της Κακοποίησης των Ζώων

«Με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΑΤ Στυλίδας την Κυριακή 08-05-2022 ζητήθηκε η αφαίρεση ηλικιωμένου σκύλου μόνιμα αλυσοδεμένου από τα κάγκελα κατοικίας στον Καραβόμυλο και έξω από την περίφραξη αυτής, επικαλούμενοι (πέραν της μόνιμης αλυσόδεσης) το ότι ο σκύλος φέρει σοβαρή βλάβη στα μάτια του (προφανώς είναι τυφλός), έχει σοβαρά δερματικά θέματα και η κατάστασή του παραπέμπει σε ένα πολύ ταλαιπωρημένο ζώο σε άσχημη θρεπτική κατάσταση. Ζητήσαμε την απόδοσή του στον αρμόδιο δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εχθές στις 10 -05-2022 έγιναν οι διαδικασίες αφαίρεσης του σκύλου και αφού εξετάσθηκε από το συνεργαζόμενο με τον δήμο Στυλίδας κτηνιατρείο, τίθεται το θέμα της φιλοξενίας του, αφού ο εν λόγω δήμος δεν διαθέτει καταφύγιο. Πρόκειται για ένα φιλήσυχο ηλικιωμένο ζώο για το οποίο ο Δήμος θα προσφέρει τα έξοδα θεραπείας και διατροφής του και ευελπιστούμε να βρεθεί ένας ευαίσθητος συμπολίτης μας να του χαρίσει τη φροντίδα και θαλπωρή που τόσο έχει στερηθεί. ΓΊΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ!!!!».

