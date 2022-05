Κορινθία

Άγιοι Θεόδωροι: Λογομάχησαν και τον μαχαίρωσε στο πόδι

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο ατόμων. Ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο και ο άλλος στο τμήμα.



Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο ατόμων σημειώθηκε στους Αγίους Θεοδώρους, το απόγευμα της Κυριακής.

Οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν έντονα, για άγνωστη αιτία, με τον έναν εξ αυτών να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει τον άλλον άνδρα στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος των Αγίων Θεοδώρων, όπου πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και παραμένει φρουρούμενος, διότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, μιας και οι δύο άνδρες υπέβαλλαν μήνυση.

