Αμφιλοχία: Μαχαίρωσαν ένα άτομο σε συμπλοκή

Αιματηρή συμπλοκή στην Αμφιλοχία. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ένα άτομο.



Συμπλοκή αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Διασταύρωση Κεχρινιάς Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα αλλοδαπών υπήκοοι Αλβανίας συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 40χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου με τραύμα από μαχαίρι.

Η κατάσταση του 40χρονου ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να σταθεροποιούσουν την αιμορραγία και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 40χρονος χειρουργήθηκε καθώς είχε ρήξη σπλήνας, διαφράγματος αιμοθώρακα με τους γιατρούς να έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

