Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: τεμάχισαν γατάκια και τα έβαλαν σε μπολ που τρώνε αδέσποτα

Αντιμέτωποι με το φρικτό θέαμα βρέθηκαν οι περίοικοι που ταΐζουν τα αδέσποτα ζωάκια της περιοχής.

Ένα απίστευτα αποτρόπαιο θέαμα είδαν οι κάτοικοι στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης, μέσα στα δοχεία που ταΐζουν τα αδέσποτα της περιοχής, βρέθηκαν τεμαχισμένα γατάκια.

Δύο από τις γυναίκες που αντίκρισαν το φρικτό αυτό θέαμα, μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη και υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων για το συμβάν.

Κατόπιν τούτου οι αστυνομικοί του Τμήματος ξεκίνησαν προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: thestival.gr

