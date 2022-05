Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή ανήλικων στο λιμάνι – Στο νοσοκομείο δύο 16χρονες

Νέο περιστατικό βίας με θύματα δυο κορίτσια αυτή την φορά, που κατέληξαν στο νοσοκομείο.



Για περιστατικό συμπλοκής νεαρών ατόμων χθες βράδυ στην Α΄προβλήτα του λιμένα ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.



Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής όπου διαπίστωσαν την πρόκληση σωματικών βλαβών σε δύο ανήλικες κοπέλες, ενώ η ομάδα ανήλικων ατόμων που φέρεται να τις προκάλεσαν είχε αποχωρήσει.

Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς» για ιατρική εξέταση. Προανάκριση διενεργείται από την οικεία λιμενική Αρχή.

