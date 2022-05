Εύβοια

Απάτη: “πήραν” 68000 ευρώ από λογαριασμό, χωρίς να “ενοχλήσουν” τον κάτοχο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την αφαίρεση του ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να σταλεί στον κάτοχο του email ή sms από τους απατεώνες.

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ένας 52χρονος γιατρός από τη Χαλκίδα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Είδε ξαφνικά ότι είχαν κάνει φτερά από τον τραπεζικό του λογαριασμό 68.000 ευρώ.

Ο 52χρονος γιατρός από την Χαλκίδα, όπως αναφέρει το eviatopblog.gr, βρέθηκε μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη όταν μπήκε στο λογαριασμό του μέσω e-banking.

Είχαν εξαφανιστεί 68.000 ευρώ χωρίς να έχει λάβει ύποπτο email από Τράπεζα, χωρίς να έχει κωδικούς, χωρίς να έχει λάβει κάποιο άλλο ψεύτικο μήνυμα από Τράπεζα, ούτε στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά ούτε και στο email, του.

Το πιο πιθανό, σύμφωνα με το eviatopblog.gr, είναι οι απατεώνες να έδρασαν μέσω κακόβουλου λογισμικού.

