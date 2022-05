Αιτωλοακαρνανία

Σεισμός στην Αιτωλοακαρνανία

Ανησυχία από τη βραδινή επίσκεψη του εγκέλαδου.

Σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σε πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα, δυτικά του Καστρακίου, Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα περίπου 19 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα, ανατολικά, νοτιανατολικά της Κατούνας, Αιτωλοακαρνανίας.

