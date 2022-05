Εύβοια

Παιδική χαρά: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια (εικόνες)

Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Παιδί κινδύνευσε να χάσει την ζωή του .

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση σε παιδική χαρά στην Χαλκίδα, με ένα παιδί μάλιστα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παιδική χαρά στην οδό Κυμαίων στη Χαλκίδα, το βράδυ της Παρασκευής, έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο κολώνας που ήταν στον χώρο και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το παιδάκι μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο πήρε εξιτήριο μετά από 10 ώρες περίπου παραμονής εκεί.

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά είχε ανακατασκευαστεί από τον Δήμο Χαλκιδέων και πληρούσε τις προδιαγραφές, καθώς πριν από λίγα χρόνια εξαιτίας δυστυχήματος στην Αθήνα αυστηροποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις παιδικές χαρές με τους δημάρχους της χώρας, στην πλειονότητά τους να βρίσκονται κατηγορούμενοι για ακατάλληλες παιδικές χαρές.

Ο εν λόγω χώρος ωστόσο που θα έπρεπε να αποτελεί καταφύγιο για τα παιδιά δέχεται και πολύ συχνά βανδαλισμούς από παρέες νεαρών, κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως έγινε και εν προκειμένω, αφού από την κολώνα την οποία ακούμπησε το παιδί είχε αφαιρεθεί το καπάκι, με αποτέλεσμα να καθίσταται μεγάλος κίνδυνος για τα παιδιά που παίζουν εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό 8χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, χάνοντας το δάχτυλό του, ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος με την οδό Καλλιδοπούλου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε παραλάβει το κοριτσάκι μαζί με τους γονείς της και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η μητέρα του παιδιού είχε προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για το σοκαριστικό ατύχημα.

