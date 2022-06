Λέσβος

Λέσβος: σκάφος σήκωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ! (εικόνες)

Αλγεινή εντύπωση από την νέα πρόκληση Τούρκων. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Λιμενικού.

Τουρκική πρόκληση στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν σκάφος που είχε δέσει στον προβλήτα, ύψωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ.

Στο σκάφος επιβαίνουν ο χειριστής του και δύο ζευγάρια, που ταξίδεψαν για διακοπές στην Λέσβο, όπου και θα παραμείνουν μέχρι την Κυριακή.

Στην θέα της σημαίας με το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ, εκτός από πολίτες, αντέδρασε άμεσα και το Λιμενικό.

Στελέχη του Λιμενικού προσέγγισαν άμεσα το σκάφος, ενημέρωσαν τους επιβαίνοντες ότι η ύψωση μιας τέτοιας σημαίας αντίκειται στους κανόνες ναυσιπλοΐας και θα πρέπει άμεσα να την υποστείλουν, όπως και έγινε και μάλιστα, σύμφωνα με την ανταπόκριση του Γιάννη Σινάνη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις.

Ο Νίκος Ταλλάς, Πρόεδρος του ΛΟΙΑΘ (Λεσβιακού Ομίλου Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θαλάσσης) σε ανάρτησή του, εξήρε την άμεση επέμβαση του Λιμενικού:

«Ένα μεγάλο μπράβο στο Λιμενικό Μυτιλήνης που τα μάτια του είναι ανοιχτά σε θάλασσα αλλά και σε στεριά. Τουρκικό τουριστικό σκάφος που ελλιμενιζεται στο λιμάνι της Μυτιληνης ύψωσε σε ιστίο του σε σημαία τον Κεμάλ. Αμέσως επενεβη και μπράβο του το λιμεναρχείο και κατέβηκε η σημαία με τη φωτό του Κεμάλ η οποία δεν προβλέπεται από τους κανόνες ναυσιπλοϊας. Και πάλι μπράβο στα παιδιά του λιμενικού που δεν τους ξεφεύγει τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

