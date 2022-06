Χίος

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!

Ακόμη μια πρόκληση των τουρκικών Αρχών, σε βάρος ενός παιδιού μόλις 11 ετών, που μετέβη στην Τουρκία μαζί με άλλους μαθητές, στο πλαίσιο του προγράμματος “Erasmus”

Όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σινάνης στον ΑΝΤ1, όπου μετέφερε την είδηση για το σκάφος που ύψωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ στην Λέσβο, υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες, ακόμη ένα περιστατικό τουρκικής πρόκλησης.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπήρξε εμπλοκή με μαθητές από ένα σχολείο από την Χίο, που πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Το διαβατήριο ενός παιδιού 11 ετών έληγε μετά από 50 ημέρες. Το σχολείο θα έμενε στην Τουρκία τρεις ημέρες, ωστόσο το παιδί κρατήθηκε από τις τουρκικές Αρχές, με το πρόσχημα πως δεν γνώριζαν πόσο καιρό θα μείνει στην χώρα και εάν θα μείνει και μετά την ημέρα λήξης του διαβατηρίου.

Οι Τούρκοι δεν άφησαν το παιδί να συνεχίσει το πρόγραμμα με το υπόλοιπο σχολείο, αλλά το κράτησαν και το μετέφεραν ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή, την ώρα που όλα τα παιδιά και οι συνοδοί τους, αναχωρούσαν για την Αθήνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή οι γονείς του παιδιού στην Χίο, οι οποίοι έντρομοι έκαναν ότι μπορούσαν για να ανατρέψουν την απόφαση των Τούρκων, ωστόσο ανεπιτυχώς και ηρέμησαν μόνο όταν έσφιξαν ξανά στην αγκαλιά τους το παιδί, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

