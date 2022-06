Φθιώτιδα

Λαμία: δύο αγριογούρουνα και μια αλεπού κατέβηκαν στο κέντρο για... φαγητό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, είναι εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία

Μόνιμοι θαμώνες του «Green loft» στον Άγιο Λουκά της Λαμίας έχουν γίνει δύο αγριογούρουνα και μια αλεπού.

Μια ακόμη επίσκεψη πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας τα δυο αγριογούρουνα, που τα τελευταια 24ωρα περιφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Λουκά.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, είναι εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία και ο λόγος της επίσκεψης ειναι τα μούρα που έχουν πέσει από τις μουριές και τους αρέσουν ιδιαίτερα.

Τα μούρα δεν αρέσουν όμως μόνο στα αγριογούρουνα. Είναι μια από τις αγαπημένες λιχουδιές της αλεπούς, που επίσης έχει γίνει μόνιμος κάτοικος Αγίου Λουκά.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Mεταβίβαση ακινήτων: Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα

Σεισμός στην Αθήνα

Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπόριο: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικές καταγγελίες