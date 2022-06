Κορινθία

Λουτράκι: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της

Κι άλλο τραγικό περιστατικό με νεκρό κολυμβητή στο Λουτράκι. Μία γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβη και η σύντροφός του έχασε τη ζωή της, ενώ απολάμβανε το μπάνιο της στο Λουτράκι το μεσημέρι της Δευτέρας (13.06.2022).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 – 70 χρόνων, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Κορίνθου.

πηγή: loutrakiblog.gr

