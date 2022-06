Κορινθία

Φυλακές Κορίνθου: Κρατούμενοι τραυμάτισαν σοβαρά σωφρονιστικό υπάλληλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ομαδικού ξυλοδαρμού ο σωφρονιστικός υπάλληλος. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Σοβαρό επεισόδιο, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στις Δικαστικές Φυλακές Κορίνθου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του korinthostv.gr, την ώρα που οι κρατούμενοι θα οδηγούνταν στα κελιά τους, δύο εξ’ αυτών πλησίασαν τον σωφρονιστικό υπάλληλο και του επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά και έπειτα σωματικά.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν κι άλλοι κρατούμενοι, οι οποίοι από κοινού γρονθοκόπησαν και ξυλοφόρτωσαν τον άνδρα. Ο 33χρονος άνδρας φορούσε γυαλιά, με αποτέλεσμα αυτά να σπάσουν και κομμάτια αυτών, να εισχωρήσουν στο μάτι του.

Άμεσα, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να καταστείλουν το βίαιο περιστατικό καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον τραυματία.

Ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)