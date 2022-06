Κορινθία

Θρήνος στο Λουτράκι: Πέθανε στην κηδεία του θείου της

Ανείπωτος θρήνος και σοκ για τον αιφνίδιο θάνατο νέας γυναίκας στην κηδεία του θείου της.

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία του Λουτρακίου από τον αιφνίδιο θάνατο 38χρονης στην κηδεία του θείου της.

Ο 55χρονος πρώην dj της περιοχής «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή και κατά τη διάρκεια της κηδείας του, η 38χρονη ανιψιά του ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Όσοι βρίσκονταν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου προσπάθησαν μάταια να την συνεφέρουν, την μετέφεραν έξω και εκεί διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν να προσπαθούν να την επαναφέρουν.

Η γυναίκα, μητέρα ενός μωρού παιδιού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου όμως δεν έγινε εφικτό να επανέλθει και άφησε την τελευταία της πνοή.

