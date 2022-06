Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τη δολοφονία στη Μελενίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έγκλημα είχε γίνει στη μέση του δρόμου και θύμα ήταν ένας Αλγερινός.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 59χρονο, με καταγωγή από την Αλγερία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φονικό επεισόδιο που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στην περιοχή της Μελενίκου και καταμεσής του δρόμου, με θύμα συνομήλικό του.

Του επεισοδίου φαίνεται να προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, με την αιτία όμως να μην έχει διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ εξέπνευσε τελικά αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε ύστερα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.

Μία εκδοχή που εξετάστηκε από τις Αρχές ως αιτία για το φονικό καυγά, ήταν αυτή της ερωτικής αντιζηλίας. Ως "μήλον της έριδος" εμφανίστηκε μια γυναίκα η οποία κατέθεσε σχετικά στην αστυνομία, αλλά δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο.

Απολογούμενος, ο 59χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο, δηλώνοντας αθώος, ενώ ανέφερε ότι δεν είχε καμία σχέση με την γυναίκα. «Βρίσκομαι τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορούσα με μαχαίρι, μάζευα σκουπίδια από τους δρόμους για να ζήσω" υποστήριξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)

Ηνωμένο Βασίλειο – Πληθωρισμός: Ρεκόρ 40ετίας

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Νέα αύξηση στις τιμές τους