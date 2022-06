Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: νεκρός και τραυματίες μετά από σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα μετά από τη σύγκρουση οχημάτων.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουνίου, στο Γεράνι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός και να τραυματιστούν 4 ακόμα άτομα.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, αλλά κι η τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

