Μύκονος: Έκλεβαν λουόμενους σε παραλίες

Η λεία των αλλοδαπών που είχαν επιδοθεί σε κλοπές λουόμενων.

Συνελήφθησαν την Παρασκευή (8 Ιουλίου 2022) το απόγευμα στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δύο αλλοδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής.

Οι δύο άνδρες προχθές το απόγευμα αφαίρεσαν τσάντα, από λουόμενη, με αντικείμενα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.960 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και ακινητοποιήθηκαν άμεσα από περιπολούντες αστυνομικούς που ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Όπως διακριβώθηκε, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι κατά το τελευταίο τριήμερο ενεργώντας από κοινού προέβαιναν σε κλοπές επώνυμων αντικειμένων από λουόμενους και πελάτες παραλιακών καταστημάτων στη Μύκονο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η αφαιρεθείσα τσάντα με το περιεχόμενο της, η οποία αποδόθηκε στη δικαιούχο

δέκα επώνυμα αντικείμενα (τσάντες, πορτοφόλια, κ.α.)

το χρηματικό ποσό των 279,80 ευρώ

δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

