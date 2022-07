Χαλκιδική – 30χρονος: Οι διασώστες με έσωσαν, όχι η μπάλα

Χαλκιδική

Οι πρώτες δηλώσεις του 30χρονου που πάλευε 20 ώρες με τα κύματα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο 25χρονος φίλος του. Αγωνία για τον τρίτο της παρέας.

Την πρώτη δήλωσή του στα Μέσα έκανε ο 30χρονος Ιβάν ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 ναυτικά μίλια από το σημείο στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, όπου βούτηξε το Σάββατο με τους δύο φίλους του.

Ο τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές.

«Έμοιαζε πραγματικά σαν βασανιστήριο που δεν τελειώνει. Το σώμα από τα κύματα κατέρρεε από την καταπόνηση των μυών, το θαλασσινό νερό που με χτύπαγε και την αφυδάτωση», περιέγραψε την πολύωρη περιπέτειά του.

Και συμπλήρωσε πως, «υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας» αφού, «το χειρότερο είναι ότι δεν σκεφτόμουν».

Όσο για τα γεγονότα, «η πρώτη κλήση για βοήθεια ήταν στις 16:13, όταν ήμουν στο νερό προσπαθώντας να ηρεμήσω τον φίλο μου και διασώθηκα λίγο μετά τις 12:00 την επομένη.

Αυτό είναι σχεδόν 20 ώρες.

Και η μπάλα που βρήκα ήταν μισοφουσκωμένη και ίσια που μπορούσα να την κρατήσω, όμως σίγουρα δεν ήταν αυτή που έσωσε τη ζωή μου, αλλά οι ομάδες διάσωσης».

Ο νεαρός νοσηλεύεται στο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή, ενώ ο 25χρονος φίλος του ο οποίος περιέγραψε την περιπέτειά του ως «ταινία θρίλερ» σε δήλωση που έκανε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου φίλου τους συνεχίζονται, με τους ισχυρούς ανέμους να μην βοηθούν τους διασώστες. Στις έρευνες αναμένεται να συμμετάσχει και υποβρύχιο drone. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, υπογράμμισε ότι, «υπάρχει ελπίδα» για την ανεύρεση του νεαρού.

