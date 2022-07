Χαλκιδική

Χαλκιδική – Διασωθέντας στον ΑΝΤ1: Ήταν σαν ταινία θρίλερ (βίντεο)

Ο νεαρός τουρίστας ο οποίος διασώθηκε πρώτος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την εφιαλτική εμπειρία που είχε στη Χαλκιδική. Τι ζητεί.

Ο νεαρός τουρίστας ο οποίος διασώθηκε πρώτος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την περιπέτεια που είχε το Σάββατο στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, μαζί με τους δύο φίλους του, ο ένας εκ των οποίων παραμένει αγνοούμενος.

«Πρώτα απ’ όλα δεν ξέραμε ότι τα κύματα θα ήταν τόσο δυνατά και ψηλά. Την μία στιγμή ήμασταν στα ρηχά και την επόμενη ήμασταν παγιδευμένοι στην ανοιχτή θάλασσα, μη μπορώντας να γυρίσουμε πίσω. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, δεν το καταλάβαμε στην αρχή! Ήταν πολύ τρομακτικά, σαν μία σκηνή από ταινία θρίλερ», περιέγραψε το σκηνικό.

Ερωτηθείς για το τι θα πρότεινε, ώστε να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό, είπε:

«Θα ήθελα να ζητήσω από τις ελληνικές αρχές να βάλουν μία πινακίδα που να προειδοποιεί τον κόσμο για τον κίνδυνο που επιφυλάσσουν τα ρεύματα και τα κύματα για να μην ζήσουν άλλοι άνθρωποι αυτό που ζήσαμε».

Ο νεαρός από τη Βόρεια Μακεδονία, ευχαρίστησε, τέλος το Λιμενικό «που μας έσωσε, αλλά και όλους τους ειδικούς που φρόντισαν να σιγουρευτούν πως είμαστε καλά στην υγεία μας».

Οι τρεις νεαροί γιόρταζαν τα γενέθλια του ενός κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Χαλκιδική. Εξαφανίστηκαν όταν βούτηξαν στη θάλασσα το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο Μπρεζόβσκι ήταν ο πρώτος που εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ο δεύτερος φίλος του, ένας 30χρονος, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 ναυτικά μίλια από το σημείο από όπου εξαφανίστηκε, αφού πέρασε 19 ώρες στα ανοιχτά κολυμπώντας και με τη βοήθεια μιας πλαστικής μπάλας.

Οι έρευνες για τον τρίτο της παρέας συνεχίζονται και σήμερα. «Έχουμε ελπίδες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, η Ευαγγελία Τεμερίδου, χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή διάσωση ως «θαύμα».





