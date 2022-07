Χαλκιδική

Αγνοούμενοι στην Χαλκιδική: Νεαροί παρασύρθηκαν από ρεύματα - Το πάρτι έγινε “εφιάλτης”

Δύο νέοι αγνοούνται μετά από βουτιά σε επικίνδυνα νερα. Ο φίλος τους, με τον οποίο γιόρταζαν τα γενέθλια του ενός, σώθηκε από σέρφερ που τον συγκράτησε, ενώ στροβιλιζόταν στο νερό και ξεμάκραινε από την ακτή.

Δύο νεαροί από τα Σκόπια, ηλικίας 28 και 30 ετών, αγνοούνται από το απόγευμα του Σαββάτου, αφού βούτηξαν στη Μύτη του Ποσειδίου, στην θαλάσσια περιοχή της Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική,

Πρόκειται για μέλη παρέας τριών ατόμων από τα Σκόπια, που πήγαν στην περιοχή για να γιορτάσουν τα γενέθλια του ενός εξ αυτών.

Οι τρεις νέοι, ηλικίας 25, 28 και 30 ετών, βούτηξαν στην παραλία, όμως τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα τους παρέσυραν.

Λουόμενοι κάλεσαν άμεσα το Λιμενικό.

Ένας σέρφερ έσπευσε για βοήθεια, έψαξε και εντόπισε τον 25χρονο, τον οποίο πρόλαβε να συγκρατήσει, μέχρι να παραληφθεί απο στελέχη του Λιμενικού. Ο νεαρός ειναι καλά στην υγεία του και αγωνιά για τους δύο φίλους του..

«Βούτηξαν σε σημείο που απαγορεύεται να κολυμπήσεις. Έχει θαλάσσια ρεύματα και φυσούσε προς τα μέσα», δήλωσε στο Thestival η Δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, η οποία σε άλλες δηλώσεις της ανέφερε πως «το σημείο είναι πολύ επικίνδυνο για αυτό και οι άνθρωποι της περιοχής δεν πηγαίνουμε ποτέ εκεί. Είχε πολύ κύμα και αέρα και σε εκείνο το σημείο ενώνονται τα ρεύματα των δύο θαλασσών και είναι πολύ επικίνδυνο. Το κύμα τους παρέσυρε μέσα. Ο ένας από την παρέα βρέθηκε με τη βοήθεια ενός σέρφερ που μπήκε μέσα στη θάλασσα για να ψάξει και τον κράτησε μέχρι να τον πάρει το σκάφος του Λιμενικού»,

Ερωτηθείσα αν υπάρχει σήμανση στο σημείο που να απαγορεύεται η κολύμβηση στο σημείο η ίδια τόνισε ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου, ωστόσο ο Δήμος θα διευθετήσει το ζήτημα.

Στην επιχείρηση αναζήτησης των δύο αγνοούμενων, συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, πλωτό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα περιπολικό όχημα, καθώς και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Στην περιοχή έπνεαν το απόγευμα του Σαββάτου άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ.



Ο νεαρός που διασώθηκε χάρη στον σέρφερ, μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Νέας Σκιώνης, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

