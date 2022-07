Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 28χρονο αγνοούμενο

Για τέταρτο 24ωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τουρίστα από την Βόρεια Μακεδονία. Τι δήλωσαν οι φίλοι του μετά την διάσωσή τους.



Για τέταρτο 24ωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, στην παραλία Μύτη, στο Ποσείδι της Χαλκιδικής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν από το πρωί τρία πλωτά σκάφη και τέσσερα περιπολικά οχήματα του Λιμενικού, όπως επίσης ομάδες εθελοντών, ενώ στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να «σηκωθεί» και αεροσκάφος του Σώματος.

Οι συνθήκες στην περιοχή των ερευνών είναι ευνοϊκότερες σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, όταν έπνεαν, κατά διαστήματα, άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” αναμένονταν το βράδυ και οι γονείς του 28χρονου αγνοούμενου.

Ιβάν: Οι διασώστες με έσωσαν, όχι η μπάλα

Σε ό,τι αφορά τον διασωθέντα φίλο του, Ιβάν, μετά την οδύσσεια της περιπλάνησης επί 19 ώρες στη θάλασσα στα ανοιχτά της Κασσάνδρας, παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, σε καλή κατάσταση. Ο 30χρονος είναι αρκετά ταλαιπωρημένος από την περιπέτεια που έζησε. Ωστόσο, σήμερα αναμένεται να αποφασίσουν οι γιατροί για το αν θα λάβει εξιτήριο και θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του και το σπίτι του.

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης ο τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές.

«Έμοιαζε πραγματικά σαν βασανιστήριο που δεν τελειώνει. Το σώμα από τα κύματα κατέρρεε από την καταπόνηση των μυών, το θαλασσινό νερό που με χτύπαγε και την αφυδάτωση», περιέγραψε την πολύωρη περιπέτειά του. Και συμπλήρωσε πως, «υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας» αφού, «το χειρότερο είναι ότι δεν σκεφτόμουν». Όσο για τα γεγονότα, «η πρώτη κλήση για βοήθεια ήταν στις 16:13, όταν ήμουν στο νερό προσπαθώντας να ηρεμήσω τον φίλο μου και διασώθηκα λίγο μετά τις 12:00 την επομένη. Αυτό είναι σχεδόν 20 ώρες. Και η μπάλα που βρήκα ήταν μισοφουσκωμένη και ίσια που μπορούσα να την κρατήσω, όμως σίγουρα δεν ήταν αυτή που έσωσε τη ζωή μου, αλλά οι ομάδες διάσωσης».

Από την πλευρά του ο 25χρονος φίλος του περιέγραψε την περιπέτειά του ως «ταινία θρίλερ» σε δήλωση που έκανε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Ο 28χρονος Μάρτιν, ο 25χρονος Βασίλ και ο 30χρονος Ιβάν επισκέφθηκαν για διακοπές τη Χαλκιδική ερχόμενοι από τη Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα από την πόλη των Σκοπίων, ώστε να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλια του Ιβάν. Ένα πάρτι γενεθλίων, όμως, που τελικά πήρε δραματική τροπή όταν αποφάσισαν να βουτήξουν στη γνωστή αμμόγλωσα στο Ποσείδι.

