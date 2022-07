Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: ανεξέλεγκτο το μέτωπο σε Ορνέ και Κρύα Βρύση - Εκκενώνεται χωριό

Η πυρκαγιά παρά τις προσπάθειες έλαβε ανεξέλεγκες διαστάσεις με αποτέλεσμα την εκκένωση οικισμού.

Εκκενώνεται το χωριό Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου αυτή την ώρα, μετά από εντολή του δημάρχου της περιοχής, Γιάννη Ταταράκη. Οι κάτοικοι, μόλις έλαβαν και το σχετικό μήνυμα από το 112.

Επιχειρούν τα ελικόπτερα που έχουν σταλεί γιατί τα Canadair είναι αδύνατο να πετάξουν λόγω του στροβιλισμού των ανέμων.

Η φωτιά σε Ορνέ και Κρύα Βρύση είναι ανεξέλεγκτη, είπε ο κ. Ταταράκης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και πλήθους εθελοντών να είναι δυσχερές λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

«Αν και αρχικά όπως βλέπαμε, όλα έδειχναν ότι μπορεί η φωτιά να τιθασευτεί, δυστυχώς η κατάσταση πήρε αρνητική διάσταση», ανέφερε ο κ. Ταταράκης ο οποίος συνόδευσε τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, στο μέτωπο της φωτιάς. Τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα από την Κρήτη και ένα που έφτασε από την Καλαμάτα, κάνουν συνεχείς ρίψεις, βοηθώντας παράλληλα όλα τα κλιμάκια επίγειας πυρόσβεσης, τόσο στην Ορνέ, όσο και στη φωτιά στο Ροδάκινο στην Παραλία Κόρακα. Και στα δύο μέτωπα δρουν πάνω από 40 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής με πλήθος πυροσβεστών. Στις προσπάθειες συνδράμουν πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες της αυτοδιοίκησης και ιδιωτών. Μέχρι στιγμής, οι φωτιές έχουν κάψει αγροτολιβαδικές και γεωρικές εκτάσεις, καθώς και χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πυροσβέστης που είχε τραυματισθεί είναι καλά στην υγεία του και τα τραύματά του ελαφρά. «Οι φωτιές χαρακτηρίζονται ανεξέλεγκτες και οι δυνάμεις παρά τις ριπές των ανέμων δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες», αναφέρθηκε από το συντονιστικό της Π.Υ. Κρήτης. Πάντως, η φωτιά στο Ροδάκινο, παρουσιάζει αυτή την ώρα καλύτερη εικόνα από εκείνη της Ορνέ και Κρύας Βρύσης.

